Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erenler ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evin bodrum katında ışıklandırma, sulama, havalandırma ve duvarları yalıtılmış şekilde hazırlanan odalardaki özel saksılarda yetiştirilmiş çok sayıda kenevir bitkisiyle 308 gram esrar, 30 adet ekstazi hap, 0,36 gram taş kokain, 0,20 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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