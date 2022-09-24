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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da bahçede çıkan yangın evde hasara neden oldu

AA

Sakarya'da bahçede çıkan yangın evde hasara neden oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bahçede çıkan yangın, iki katlı evde hasara yol açtı.

Serdivan ilçesi Yazlık Caddesi'nde iki katlı evin bahçesinde bulunan plastik malzemeler yanmaya başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin duvarına sıçrayan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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