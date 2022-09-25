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Sakarya'da 13. Geleneksel Tatlar Tarih Kokan Yemek Yarışması yapıldı

AA

Sakarya'da 13. Geleneksel Tatlar Tarih Kokan Yemek Yarışması yapıldı

SAKARYA (AA) - Türkiye Aşçılar Federasyonu ile Sakarya Aşçılar ve Pastacılar Derneğince (SAPADER) Sakarya'da 13. Geleneksel Tatlar Tarih Kokan Yemek Yarışması düzenlendi.

"Mutfaktaki Hanımeli" projesi kapsamında Serdivan Belediyesi düğün salonunda yemek ve pasta kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya, çeşitli illerden 28 yarışmacı katıldı.

Çanakkale yöresine ait birbirinden leziz yemekler ile pastalar yapan kadınlar, hünerli elleriyle jürinin beğenisini kazanmaya çalıştı. Türkiye Aşçılar Derneği temsilcileri de yemeklerin puanlamasını yaptı.

Yarışma sonunda yemek kategorisinde Zübeyde Çokan birinci, Necla Gümüş ikinci, Büşra Karaman üçüncü oldu. Pasta kategorisinde ise Tülay Asık birincilik, Hülya Çağlar ikincilik, Hacer Varol üçüncülük elde etti.

Dereceye giren yarışmacılara madalya, para ve tatil ödülleri verildi.

SAPADER Başkanı Hatice Akman, AA muhabirine, yarışmada Çanakkale yemeklerinin tanıtıldığını belirterek, "28 kadın yarışmacı vardı. Farklı farklı lezzetlerle iki tabak jüriye sunularak puanlama yapıldı. Çanakkale yemeklerini, tatlılarını, et yemeklerini tanıdık, farklı yemekleri vardı onların hepsini tanıdık. Farklı sunumlarla yöreselde sunulmuş vizyon tabağında güzel sunumlar vardı." diye konuştu.

Zonguldak Ereğli'den yarışmaya katılan Seval Akkülah da pasta kategorisinde hayalindeki tasarımı yaparak yarışmaya girdiğini söyledi.

İstanbul'dan katılan Hacer Varol da yaptığı pasta tasarımında kadını anlatmak istediğini dile getirerek, "Kadının kırılganlığını kelebekle bağdaştırdım, hayatın zorluklarından nasıl ayağa kalktığını, direndiğini anlatmak istedim. En başta kalbini eline verdim çünkü kadınlar genelde duygusaldır, duygusal karar verirler ve kırılgan oldukları için kelebek konseptiyle birleştirdim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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