Sakarya Büyükşehir Belediyespor pehlivanlarından Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde başarı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreş sporcuları, İstanbul'daki Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde farklı kategorilerde derece elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 17-18 Eylül'de Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen müsabakalara 568 pehlivan katıldı.



Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışlarda, Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Rıdvan Kaya "başaltı boy" ve Fahrettin Çelik "teşvik boy" kategorilerinde birinci, Ferhat Duman ise "teşvik boy"da üçüncü oldu.

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