Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 103 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çeşitli ilçelerde 103 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda yapılan aramalarda, 3 kilo 824 gram esrar, 1 kilo 50 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 1,4 gram kokain, 18 kök Hint keneviri, 37 ekstazy hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 6 av tüfeği ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Dron destekli operasyonda ise ekipleri fark edince kaçmaya çalışan şüphelinin yeri havadan tespit edilerek yakalandı.

Şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı.



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