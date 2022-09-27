Kaynarca'da "üniversiteye merhaba" etkinliği düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulunda "üniversiteye merhaba" programı düzenlendi.

Okul tarafından düzenlenen ilk ders programına katılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası ve iş adamı Seyfettin Selim, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Yurt ve konaklama sıkıntısının kendisine iletilmesi üzerine Selim, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli'nin kendisine yer göstermesinin ardından 250'şer kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu yapma sözü verdi.

Her öğrencinin sabah kahvaltısını karşılayacağını belirten Selim, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vereceğini, yıl içinde istedikleri sanatçılardan oluşan 2 konser düzenleyeceğini kaydetti.

Programın ardından Selim, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, Başkan Kefli ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Rektör Sarıbıyık, Kırkpınar Ağası Selim'e teşekkür plaketi verdi.

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