Sakarya Üniversitesi astronot yiyeceği "spirulina" üretip pazarlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Üniversitesi astronot yiyeceği "spirulina" üretip pazarlıyor

AA

Sakarya Üniversitesi astronot yiyeceği "spirulina" üretip pazarlıyor

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesinde yetiştirilen, NASA bilim insanları tarafından astronotların sağlıklı beslenmesi için kullanılan ve "süper besin" olarak adlandırılan spirulina, bir firma aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderiliyor.

Laboratuvar ortamında yaklaşık 5 yıldır alg kültür yetiştiriciliği üzerinde çalışma yürüten akademisyen ve öğrenciler, mayıs ayında spirulina üretimine başladı.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Ongun Sevindik ve öğrencileri tarafından havuzlarda yetiştirilen spirulina, özel kağıtlarda kurutularak toz haline getirilip bir firma aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı pazarına sunuluyor.

Mevcut ortam ve şartlarda aylık toz halinde ortalama 10 kilogram ürün elde edilen spirulinanın üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

- "Yurt dışı pazarı çok gelişmiş"

Prof. Dr. Tuba Ongun Sevindik, AA muhabirine, 1950'lerde Afrika'da Çad Gölü'nde yaşayan yerlilerin çok fazla besin tüketmemelerine rağmen sağlıklı ve güçlü olmalarının bilim insanlarının ilgisini çektiğini belirterek, araştırmalar sonucu bunda spirulina yosunu tüketiminin etkili olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Sevindik, besin içeriğinin araştırılması sonucu spirulinanın artık yaygın olarak kullanılan bir besin haline geldiğini kaydetti.

Yaklaşık 5 yıldır alg kültür yetiştiriciliğiyle ilgili çalışmaları kapsamında spirulina üretimine başladıklarını anlatan Sevindik, bir süre üniversitenin laboratuvarında yetiştirdikleri spirulinayı daha sonra çoğaltarak havuzlara aktarımını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sevindik, alglerin belirli bir yoğunluğa ulaştıktan sonra süzme işlemine tabi tutulduğunu aktararak, "Süzme işleminin sonucunda da özel hazırlanmış bezlerde kurutma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kurutma işlemi sonrası kabuk haline dönüşüyorlar. Bu kabukları da toz haline getirerek ticari olarak satılabilir hale getiriyoruz." diye konuştu.

Bu besinin halk arasında da birincil olarak besin takviyesi, kozmetik sektöründe de yan ürün olarak kullanıldığından bahseden Sevindik, yetiştirdikleri spirulinayı toz haline getirdikten sonra bir firmaya gönderdiklerini anlattı.

Firma aracılığıyla ürünün yurt içi ve yurt dışı pazarına sunulduğunu belirten Sevindik, şöyle devam etti:

"Sakarya Üniversitesinin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bilimsel faaliyetlerimizi üniversitemiz bünyesindeki sera vasıtasıyla ticari ölçeğe taşıdık. Yetiştirdiğimiz ürünler besin içeriği açısından yüksek olduğundan ülke ekonomisinin de bundan gelir elde etmesini umuyoruz. Aslında yaptığımız çalışma bir pilot çalışma. SAÜ ve bizim aracılığımızla ülke çapında duyurulmasını ve böylece ileride besin amaçlı kullanılmak üzere bu projenin yaygınlaştırılmasını düşünmekteyiz. Bu ürün ticari olarak kullanılan bir besin takviyesidir. Özellikle 50 yaş üzerindekiler, bu ürünü çoğunlukla kullanıyor. Vejetaryenler ve sporcular kullanıyor. Ayrıca çocukların ve hamilelerin kullanımıyla ilgili hiçbir kısıtlama yok. Gönül rahatlığıyla bu ürünü kullanabiliyorlar. Bu sebeple yurt dışı pazarı çok gelişmiş."

- "Kuru ağırlığının yüzde 70 oranında protein içeriğine sahip"

Bitkinin Afrika'da, Uzak Doğu'da, Amerika'da yetiştiricilik alanları bulunduğuna, Türkiye'de de küçük ölçekte yetiştiricilik faaliyetlerinin sürdüğüne değinen Sevindik, şu bilgileri verdi:

"Bu yosun, Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO, Food and Drug Administration (FDA) yani ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından 'süper besin, geleceğin besini' olarak adlandırılmaktadır. İklim değişikliğiyle tarım arazilerinde meydana gelebilecek verimsizlik ve insan popülasyonunun artması sonucu, ileride yetiştiriciliği kolay ve ucuz şekilde elde edilebilen bir besin ihtiyacı oluşmaktadır. Spirulinanın da bu ihtiyacı karşılayacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda kültür alınması kolay olduğundan NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, ileride yıllar sürecek uzay misyonlarında bu algın uzay mekiği içinde kültüre alınmasını ve yetiştirilmesini planlanmaktadır."

Sevindik, spirulinanın NASA astronotları tarafından uzay görevleri sırasında öncelikli tüketilen besin maddesi olduğuna işaret ederek, ürünün kuru ağırlığının yüzde 70 oranında protein içeriğine sahip olduğunu kaydetti.

Spirulinanın önemli miktarda A, B, C, D ve E vitaminlerini de içerdiği bilgisini veren Sevindik, şunları aktardı:

"Çinko, bakır, fosfor, demir, kalsiyum gibi mineraller ile farklı çeşitte yağ asitlerini içermektedir. Omega 3, 6 ve 9'u içeriyor. Aynı zamanda anne sütünde bulunan bir çeşit proteini de yapısında bulundurmaktadır. İnsanlar açısından sağlık yönünde faydaları üzerine çok sayıda makale bulunmakta. Bu makalelere baktığımız zaman antikanserojen, antiviral, antioksidan özelliklerinin çok yüksek olduğu ve bu konuda yapılan çalışmaların fazla olduğunu görmekteyiz. Diyabet hastalarında kan şekerini düzenleyici olarak kullanılmaktadır. Kötü kolesterolü düşürdüğü, iyi kolesterolü yükselttiği tespit edilmiştir. Yaşlanmayı geciktirici, hücre yenilenmesini teşvik edici özellikleri tespit edilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya Engelliler ve Dayanışma Derneğinin Başkanı yeniden Çam oldu
YEREL HABERLER Sakarya Engelliler ve Dayanışma Derneğinin Başkanı ...
Kaynarca'da "üniversiteye merhaba" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kaynarca'da "üniversiteye merhaba" etkinliği ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 ...
Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı "Sakarya Diplomasi Akademisi" başladı
YEREL HABERLER Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı "Sakarya ...
Sakarya'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
YEREL HABERLER Sakarya'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret
YEREL HABERLER Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Sakarya ...
Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemeleri yandı
YEREL HABERLER Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın yapı ...
Down sendromlu ve otizmli masa tenisçiler, milli takıma hazırlanıyor
YEREL HABERLER Down sendromlu ve otizmli masa tenisçiler, milli ...
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede ...
Hentbol: Erkekler Süper Lig
YEREL HABERLER Hentbol: Erkekler Süper Lig
Sakarya Büyükşehir Belediyespor pehlivanlarından Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde başarı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyespor pehlivanlarından ...
Sakarya'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Sakarya'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Sakarya'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
13 yaşında Balkan şampiyonu olan milli judocu Ezgi hedef büyüttü
YEREL HABERLER 13 yaşında Balkan şampiyonu olan milli judocu Ezgi ...
Sakarya'da 13. Geleneksel Tatlar Tarih Kokan Yemek Yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da 13. Geleneksel Tatlar Tarih Kokan Yemek ...
Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına yeniden Erdal Erdem seçildi
YEREL HABERLER Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına yeniden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.