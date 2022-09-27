Sakarya Büyükşehir Belediyesinden personellerine eğitim

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek için 214 personeline eğitim veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek ve kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması için kurum içi eğitimlerini sürdürüyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca 214 personelin katılımıyla dün başlatılan eğitimler, "Kamu İhale Kanunu ve Doğrudan Temin Uygulaması Eğitimi" ve "Yapım İşleri Sözleşme ve Hak Ediş Uygulamaları Eğitimi" başlıklarıyla 4 gün boyunca devam edecek.

- Ulaşım çalışanlarına eğitim

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca otobüs şoförleri ve idari personellere bir dizi eğitim verildi.

Sosyal Gelişim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda, iletişim becerileri, öfke kontrolü, stres yönetimi, duygusal tutum ve davranışlar başta olmak üzere birçok alanda eğitimler düzenlendi.

Üç hafta boyunca devam eden eğitimlerde, personellerin farkındalıklarının artırılarak geliştirilmesi ve vatandaşların ulaşım hizmetlerinden en kaliteli şekilde faydalanması amaçlandı.

Uzman eğitmen eşliğinde verilen eğitimlere, gruplar halinde katılım sağladı.

Programda, Nefes Eğitmeni Çağla Efe de nefes teknikleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.



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