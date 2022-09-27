Akyazı Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü temalı okullar arası yarışma düzenliyor

SAKARYA (AA) - Akyazı Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında ilk ve ortaokullar arasında resim ve şiir yarışması başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmada 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü temalı eserler değerlendirilecek.
Dereceye giren 3 öğrenciye bisiklet, 3 öğrenciye mini tablet, 3 öğrenciye ise akıllı saat hediye edilecek.
Başvuruların 3 Ekim'e kadar devam edeceği yarışma için öğrencilerin kendi okullarına müracaat edebilecek. 5- 7 Ekim'de eserlerin değerlendirilmesinin ardından 12 Ekim'de ödül töreni gerçekleştirilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Hayvanları seven ve onları koruyan nesiller yetişmesi hepimizin sorumluluğu. Çeşitli etkinliklerle çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla resim ve şiir yarışması düzenliyoruz. Çocuklarımızın hayal güçleri oldukça yüksek, çok güzel eserler yapacaklarından eminim. Tüm öğrencilerimizi bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.