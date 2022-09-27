Akyazı Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü temalı okullar arası yarışma düzenliyor

Sırtta sivilce neden çıkar, nasıl geçer?

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Akyazı Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında ilk ve ortaokullar arasında resim ve şiir yarışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmada 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü temalı eserler değerlendirilecek.

Dereceye giren 3 öğrenciye bisiklet, 3 öğrenciye mini tablet, 3 öğrenciye ise akıllı saat hediye edilecek.

Başvuruların 3 Ekim'e kadar devam edeceği yarışma için öğrencilerin kendi okullarına müracaat edebilecek. 5- 7 Ekim'de eserlerin değerlendirilmesinin ardından 12 Ekim'de ödül töreni gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Hayvanları seven ve onları koruyan nesiller yetişmesi hepimizin sorumluluğu. Çeşitli etkinliklerle çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla resim ve şiir yarışması düzenliyoruz. Çocuklarımızın hayal güçleri oldukça yüksek, çok güzel eserler yapacaklarından eminim. Tüm öğrencilerimizi bu yarışmaya katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.