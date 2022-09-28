"Sakarya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Yol Haritası" projeyle belirlenecek

SAKARYA (AA) - "Sakarya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Yol Haritası" çalışmalarının ilk toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle hazırlanacak çalışmanın Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen açılış toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MARKA Sakarya Koordinatörü Abdülkadir Uslu, DETA Yönetim Danışmanlık Proje Uzmanı Mustafa Oğuz ve büyükşehir bürokratları yer aldı.

Toplantıda konuşan Yüce, planın temel amacının "Sürdürülebilir hareketliliğe geçişi sağlayarak, erişilebilirliği ve yaşam kalitesini artırmak" olduğunu bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bu konuda hazırladıkları proje ile destek almaya hak kazanan tek kuruluş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yüce, "Gelecek stratejileri şehirlerin gelişimi, değişimi ve dönüşümü için büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de çalışmalarımızda tüm parametreleri değerlendiriyor, stratejimizi belirliyor, hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüce, Sakarya'nın dünya şehirleri arasında yer alması, marka değerinin artması için stratejik çalışmaların önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin en öncelikli olan ihtiyaçlarını belirleyip, planlarımızı ona göre hazırlayalım. Tüm bunları yaparken deprem bölgesi olduğumuzu da aklımızdan çıkarmadan, projeleri yaparken bu gerçeği göz önünde bulunduralım. Özellikle belirtmem gerekirse; Sakarya'yı ulaşımda önümüzdeki 100 yıla hazırlayalım. Yeni ulaşım modelleri geliştirip Sakarya'mıza uygulamalıyız. Strateji gelecek çalışma planları bizim için çok önemli."

Yüce, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Yol Haritası çalışmalarının ardından hazırlanacak sonuç raporunun kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.





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