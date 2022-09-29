Pamukova'da ayva üreticileri yüksek rekolte beklentisiyle hasat mesaisinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukova'da ayva üreticileri yüksek rekolte beklentisiyle hasat mesaisinde

AA

Pamukova'da ayva üreticileri yüksek rekolte beklentisiyle hasat mesaisinde

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ayva üreticileri, yüksek rekolte beklentisiyle hasat mesaisi yapıyor.

Meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçenin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan coğrafi tescilli "Pamukova ayvası", ağaçlardan toplanarak bahçede kalitesine göre ayrılıyor.

Daha sonra paketlenen ayva, traktörlere yüklenerek istiflenmek üzere soğuk hava depolarına taşınıyor.

Bölgede yetiştirilen ayva, iç piyasanın yanı sıra Rusya ile birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor.

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine, Pamukova'da yetiştirilen ayvanın, bölgenin toprak yapısı ve iklim şartları dolayısıyla çok kaliteli olduğunu söyledi.

Ayvanın rağbet gören bir meyve olduğunu dile getiren Ulukaya, "Pamukova ayvası denilince tüccarımız satmakta sıkıntı çekmiyor. Pamukova, Geyve ve Sapanca bölgesindeki ayvamız, Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. Yüzde 30'u ihracat Avrupa ve Rusya'ya, yüzde 70'ini de iç piyasada tüketiyoruz." diye konuştu.

Ulukaya, üreticinin bu yıl verimden memnun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sene üreticimiz kalite ve verimden çok memnun. Geçtiğimiz yıllarda dönümüne 3 ton aldığımız bahçelerden genellikle bu yıl 4 ton civarında ayva alıyoruz. Rekolte ve kalite olarak gerçekten bu yıl memnunuz ama fiyat olarak maalesef istediğimizi yerlerde değiliz. Bu da çiftçimizi mağdur etmekte. 13 bin dekar üzerinde ayva yetiştiriciliği yapılmakta, bu yıl 45-50 bin ton rekolte bekliyoruz."

Ayva fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu ifade eden Ulukaya, "Fiyatlar bu yıl 2,5-4 lira aralığında, tüccar dalında alım yapıyor ama bunun maliyeti zaten 5-6 lira." dedi.

Ayva üreticisi Hasan Yıldız da 150 dönüm ayva bahçesi olduğunu belirterek, "Bu yıl rekolte ve ayva kalitemiz güzel. Geçen yıla göre pazarlamada biraz sıkıntılarımız var. Bu yüzden bölgemizde genel olarak üreticiler ürünü kendi imkanlarıyla deposuna alıyor. Kış meyvesi olduğu için şu an yoğun bir tüketim yok. İnşallah iyi olacak, umutluyuz." ifadelerini kullandı.

- "Pamukova ve Geyve ayvasının aroması daha farklı"

İlçede sebze ve meyve tüccarlığı yapan İsa Gürel ise ayvanın iç piyasada Trabzon, Rize, Ordu, Erzurum, Erzincan, Ankara, İstanbul gibi illere, yurt dışında ise ağırlıklı olarak Rusya ile Avrupa ülkelerine gönderildiğini kaydetti.

Türkiye'nin her yerinden ayva alımı yaptığını dile getiren Gürel, "Pamukova ve Geyve ayvasının aroması daha farklı. Bu bölgenin ayvası onun için çok tercih ediliyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Pamukova'da okul ziyaretleri
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Pamukova'da okul ...
"Sakarya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Yol Haritası" projeyle belirlenecek
YEREL HABERLER "Sakarya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve ...
Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
YADEM ekiplerinden evinde rahatsızlık geçirirken buldukları yaşlı kadına erken müdahale
YEREL HABERLER YADEM ekiplerinden evinde rahatsızlık geçirirken ...
SUBÜ KARMER "Kariyer Merkezleri Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER SUBÜ KARMER "Kariyer Merkezleri Çalıştayı"na ev ...
Devrilen traktörün altında kalıp, öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalıp, öldü
Akyazı Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü temalı okullar arası yarışma düzenliyor
YEREL HABERLER Akyazı Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü temalı ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden personellerine eğitim
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesinden personellerine ...
Sakarya'da "can dostlar" Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde emin ellerde
YEREL HABERLER Sakarya'da "can dostlar" Geçici Bakımevi ve ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesporlu minik judoculardan Balkan Şampiyonası'nda başarı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesporlu minik judoculardan ...
Kaynarca'da kamyonun kopardığı elektrik telleri ağaçta yangın çıkardı
YEREL HABERLER Kaynarca'da kamyonun kopardığı elektrik telleri ...
Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi
Sakarya Üniversitesi astronot yiyeceği "spirulina" üretip pazarlıyor
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi astronot yiyeceği "spirulina" ...
Sakarya Engelliler ve Dayanışma Derneğinin Başkanı yeniden Çam oldu
YEREL HABERLER Sakarya Engelliler ve Dayanışma Derneğinin Başkanı ...
Kaynarca'da "üniversiteye merhaba" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kaynarca'da "üniversiteye merhaba" etkinliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.