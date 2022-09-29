Karasu'da otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinden otomobil çaldığı öne sürülen şüpheli, jandarmanın takibi sonucu Karasu'da gözaltına alındı.

Kocaali Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın Kaynarca istikametine seyir halinde olduğunu belirledi.

Motosikletli "Hızır Timi"nin kilometrelerce sürdürdüğü takip sonucu otomobil, Üçoluk Mahallesi üzerinde durduruldu.



Çalıntı araçla yakalanan G.B, daha sonra Kocaali İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.



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