AK Parti Genel Başkan yardımcıları "Dijital Çağın Sunduğu İmkanlar" toplantısına katıldı

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SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Ömer İleri ve Fatih Toprak, Sakarya'da "Dijital Çağın Sunduğu İmkanlar" temalı toplantıya katıldı.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'ndaki toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuz, dijital çağın sunduğu imkanlardan istifade etme ve teknolojinin sunduğu yeni araçları kullanma konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:



"İlklerin ve yeniliklerin partisi olan AK Parti, bu konuda da öncü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dijitalin, yapay zekanın ve yazılımın siyasi platformlarda kullanılması noktasında AK Parti, lokomotif oldu, olmaya da devam edecek. Hem de daha güçlü şekilde."

Toplantıda, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Selçuk Sümer ile iki birimin teknik ekipleri yer aldı.





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