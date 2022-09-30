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Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine "sandığa gidin" çağrısı

AA

Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine "sandığa gidin" çağrısı

SAKARYA (AA) - Türkiye'de çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenlerine, Bulgaristan'da 2 Ekim'de yapılacak erken genel seçim için sandığa gitme çağrısı yapıldı.

Türkiye'deki göçmenler, geçen yıl 4 Nisan ve 11 Temmuz'da yapılan seçimlerde hükümet kurulamaması nedeniyle 14 Kasım'da tekrar sandık başına gitti.

Hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) 18 Temmuz'da, aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesinin ardından erken genel seçim, 2 Ekim pazar günü gerçekleştirilecek.

Sakarya'da çifte vatandaşlığı bulunan 1500 kayıtlı seçmen, Serdivan ilçesindeki Hacı Emine Oba İlk ve Ortaokulunda kurulacak 1 sandıkta oy kullanabilecek. Ayrıca listelerde ismi olmayan ve oy kullanma hakkı bulunan seçmenler, seçim günü sandık başında dilekçe doldurarak iradesini sandığa yansıtabilecek.

- "Bulgaristan demokrasiye geçtiğinden beri seçimlere katılıyoruz"

Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, AA muhabirine, 2021'deki 3 seçimin ardından koalisyon şeklinde hükümet oluştuğunu ancak kendi aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle dağıldığını söyledi.

Bilaloğlu, geçici hükümetin kurulduğunu ve 2 Ekim'de tekrar sandık başına gidileceğini aktararak, "Bulgaristan demokrasiye geçtiğinden beri seçimlere katılıyoruz. Bizim de böyle bir demokratik hakkımız var. O yüzden bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

Seçimlerde katılımın yüksek olması adına çalışma yürüttüklerini belirten Bilaloğlu, vatandaşların rahat oy kullanması için hazırlık yaptıklarını kaydetti.

Bilaloğlu, çifte vatandaşların oy kullanmasının önemli olduğunu dile getirerek, Bulgaristan ve Balkan kökenli derneklerin yoğun çalışması neticesinde sandık sayısının arttığını anlattı.

Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Bilaloğlu, "Türkiye ve Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanların haklarını alabilmesi ve haklarının korunması için güçlü bir şekilde temsil edilmemiz gerekiyor. Önceki dönemlerde yaşanan hadiselerin tekrar olmaması açısından bu önem arz ediyor. Bu sebeple herkesi pazar günü oy vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Bilaoğlu, listelerde ismi olmayan ve oy kullanma hakkı bulunan seçmenlere seçim günü sandık başında dilekçe doldurarak oy kullanabilmeleri için yardım edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'ye 1989 yılında 38 yaşındayken Kırcaali'den geldiğini anlatan İbrahim Alkan da seçimlerin önemine değinerek, "Bulgaristan'daki varlıklarımıza, soydaş, akrabalarımız ve Türklere sahip çıkılması lazım. 1984 yılında isimler değiştirilmeden önce bize bu şekilde sahip çıkılsaydı o olaylar belki bizim başımıza gelmeyebilirdi. Şu anda aynı olayların tekrar edilmemesi için biz oradaki her şeyimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun için de mecliste temsil edilmeliyiz. Bu da daha çok oy kullanmaktan geçiyor." dedi.

- "Bu seçimin, diğer seçimlerden daha önemli olduğunu düşünüyoruz"

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Günay Uzun da Kocaeli'de toplam 10 bin 500 seçmen bulunduğunu belirtti.

Seçmenlerin 7 binin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde yaşadığını aktaran Uzun, Çayırova'da 2, Gebze'de 3, Darıca, Derince, Körfez, İzmit ve Karamürsel ilçelerinde ise birer sandık olmak üzere 10 sandık kurulacağını kaydetti.

Uzun, Kocaeli'de oy kullanmak istediğini belirten toplam 3 bin 300 kişinin, elektronik ortamda dilekçe doldurduğunu kaydederek, bu sayede sandık başlarında yaşanabilecek yığılmaların önüne geçilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Sandık kurulması planlanan okullarda hazırlıkların tamamlandığını anlatan Uzun, Gebze ve Çayırova bölgelerinde sandıklarda yaşanabilecek yoğunluğa karşı boş sandıklara seçmen taşıyabilmek için belediyeye ait araçların hazır bekletileceğini dile getirdi.

Uzun, Kocaeli'de yaklaşık 8 bin oy kullanılmasının beklendiğini belirterek, "Göçmenlerin haklarının en güçlü şekilde savunabilmesi için Türk ve Müslüman milletvekili sayısının artması gerekiyor. Bu seçimin, diğer seçimlerden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Belki de son 2 yılın en önemli seçimi. Gerek Bulgaristan gerekse Bulgaristan dışındaki vatandaşların, mutlaka oy kullanması ve demokratik haklarına sahip çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.


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