Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde ilçe sağlığı müdürlüğü tarafından Hendek Melek Nişancı Huzurevinde Kalp Günü ve Yaşlılar Haftası kutlama programı düzenlendi.

Programa Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Tekin Ulaş Karatepe ile diğer ilgililer, İlçe Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, huzurevi sakinleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların yapılmasının ardından eğitmenler eşliğinde program için hazırlık yapan huzurevi sakinleri, dans gösterisi gerçekleştirdi.

İlgiyle izlenen dans gösterisinin ardından program sona erdi.

- HAVASAK her ay 15 bin yolcuya hizmet veriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından uçak seyahati yapacak vatandaşların havalimanına ulaşımı sağlamak için kurulan HAVASAK, hizmette 2 yılı geride bıraktı.

Sakarya'da ve civar illerde uçak seyahati yapan vatandaşların büyük çoğunluğu havalimanına ulaşmak için HAVASAK'ı tercih etti.

HAVASAK vasıtasıyla 24 ayda yaklaşık 200 bin kişinin, 9 farklı otobüs ve 2 minibüsle Sabiha Gökçen'e ulaşım sağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde kurulan ulaşım sistemi, sık sık uçak yolculuğu yapan kişiler tarafından tercih ediliyor.

Araçlar, her gün şehri turlayarak HAVASAK bileti alan yolcuları terminale taşıyor. Otobüsler ise son düzenleme ile 19 gidiş ve 19 geliş olmak üzere 24 saatte toplamda 38 sefer yapıyor. Bu şekilde her ay 15 bin hava yolu yolcusuna hizmet verildi.



Hizmet kapsamında 2 yıl boyunca 200 bin yolcu Sakarya'dan Sabiha Gökçen'e taşındı.

Havalimanı yolculuğu için HAVASAK'ı kullanmak isteyenler "www.havasak.com.tr" adresinden veya Sabiha Gökçen, terminal, Demokrasi Meydanı ve Şal Sokak satış noktasından biletlere ulaşabiliyor.

- Yol kenarlarına bariyerli önlem yüzde 95 seviyelerine ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon (YOLBAK) ekipleri, şehir genelinde bariyer çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 13 ilçede, 54 mahallede, 183 farklı noktada toplamda 17 kilometrelik yeni imalat yapıldığı, oto korkuluklarının imalatının yüzde 95 seviyelerine ulaştığı belirtildi.

Kazalarda oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirmek adına şehir genelinde bariyer çalışmalarını sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Şehrimizde yoğun bir asfalt dönemi geçiren ekiplerimiz ayrıca yama, oto korkuluk ve yol çizgilerini de içerisinde barındıran hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın can ve mal kaybını en aza indirgemek adına yol kenarlarına oto korkuluk çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar neticesinde 13 ilçemizde, 54 mahallede, 183 farklı noktada toplamda 17 kilometrelik yeni imalat yapıldı. Ayrıca 600 metrelik tamirat gerçekleştirildi. 2023 yılı içerisinde ilçelerimizden gelen talep ve gerekli noktaların tespit işlemleri devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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