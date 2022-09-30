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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, "Geleceğe Kadın Eli" projesini hayata geçiriyor

AA

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, "Geleceğe Kadın Eli" projesini hayata geçiriyor

SAKARYA (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, kadınların güçlendirilerek evden de olsa işgücüne katılımıyla, çocuklarının da eğitimine ve geleceğine katkı sağlayabilmesi amacıyla "Geleceğe Kadın Eli" sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bir gelecek için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini destekleyen ve kadınların iş yaşamındaki rolünü geliştirmeyi hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Kadının güçlendirilmesine destek olmanın yanı sıra temiz tarımın öneminin altı çizilen "Geleceğe Kadın Eli" projesi ile kadınların evden de olsa işgücüne katılarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yarınlarını şekillendirmesi amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan olan, toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim, iklim değişikliği ve eşitsizliklerin azaltılmasını destekleyen ve bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, "Geleceğe Kadın Eli" projesi ile çiftçi kadınların güçlendirilmesi ve aynı zamanda gıda güvenliği konusunda da yarının dünyasının yaşanılabilir olmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, İlçe Tarım Müdürlüğü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi ve Sodexo ile iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol doğrultusunda belirli kriterlere uygun 10 kadın çiftçi, sınıf ortamında SUBÜ'den eğitim aldı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından kurulup, okula hibe edilen serada kadın çiftçilere temiz ve sürdürülebilir tarıma ilişkin eğitimler verildi.

Projede yer alan çiftçi kadınlara kendilerine ait alanlarda kurulan seralar Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından hibe edilerek, tohum, fide, gübre, ilaç gibi zirai malzeme destekleri verildi.

Önümüzdeki aylarda ilk hasat ile ürünler toplanacak ve projenin diğer partneri Sodexo, ürünleri satın alıp işleyerek, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasının yemekhanesinde çalışanlara sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdoğan Şahin, kadınların güçlendirilmesi ve işgücüne katılmasının önemini belirterek, şunları kaydetti:

"Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak Sakarya'da büyük bir istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra kadın istihdamını da geliştirmek için çalışmalarda bulunuyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ne duyarlı bu anlayışımız doğrultusunda geliştirdiğimiz 'Geleceğe Kadın Eli' çok yönlü, her anlamda bir sürdürülebilirlik projesi. Proje ile kadınlar evden de olsa işgücüne ve sosyal hayata katılabilecek. Bu da aile hayatına yansıyacak ve çocuklarının geleceğine etki edecek. Kadınların aynı zamanda yine çocuklarının geleceği için temiz ve sürdürülebilir tarımı sahiplenerek, öncüsü olmalarını hedefliyoruz. Projenin, diğer firmalara da örnek olmasını ve tüm ülkeye yayılmasını arzu ediyoruz."

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