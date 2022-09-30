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Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı "Sakarya Diplomasi Akademisi" sona erdi

AA

Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı "Sakarya Diplomasi Akademisi" sona erdi

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü (ORMER) tarafından düzenlenen "Sakarya Diplomasi Akademisi Teoride ve Pratikte Çatışma Çözümü: Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'nin Barışı Sağlamadaki Rolü" programında Rusya-Ukrayna savaşı ile Türkiye'nin barışı sağlamadaki rolü akademisyenler ve diplomatlar tarafından değerlendirildi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 26 Eylül'de başlayan programın son gününde SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal İnat, "Türk Dış Politikası'nda Rusya ve Ukrayna, Türkiye'nin Çözüm Diplomasisi, Rusya'ya Yönelik Uluslararası Yaptırımlar ve Bölgesel Bir Güç Olarak Türkiye'nin Rolü: İmkanlar ve Zorluklar" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Küresel aktörlerin ekonomik verilerine ilişkin tablolar eşliğinde açıklamalarda bulunan İnat, IMF verilerine göre Türkiye'nin 2022 yılında satın alma gücü paritesi açısından dünyanın 11. büyük ekonomisi olacağını belirtti.

İnat, diğer büyük ekonomilerle farkın eridiğini gösteren hem küresel güç kaymalarına hem de Türkiye'nin kapasitesine ilişkin rakamların, Türkiye'ye geçmişe göre daha fazla hareket alanı tanıdığını söyledi.

Batı'nın, Türkiye'nin egemenliğine saygı duymama yönünde alışkanlığının bulunduğunu dile getiren İnat, "Türkiye, artık daha bağımsız şekilde hareket etmeye çalışıyor. Uluslararası siyasal sistem bunu destekliyor. Artık Batı'nın ve ABD'nin o kadar büyük üstünlüğü söz konusu değil, alternatifler var. Denge unsuru olabilecek aktörler söz konusu. İkincisi de Türkiye, kendi kapasitesini arttırdı. Türkiye, artık 1945 ile 1950 arasının Türkiye'si değil." şeklinde konuştu.

İnat, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı konusunda egemenliğine saygı duyan siyaset anlayışından uzak ABD ile paralel hareket etmek zorunda hissetmediğini vurgulayarak, "Türkiye'nin Ukrayna meselesinde tarafsız denge politikası izlemesi çok isabetli. Bu, çok hassas bir konu, ipte yürümek gibi, riskleri de çok olan bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin uluslararası siyasal sistemin tanıdığı imkanları kullanarak genel bir denge politikası izlediğini anlatan İnat, şunları kaydetti:

"Doğal gaz konusunda Türkiye, Rusya'ya olan bağımlılığını azaltma konusunda olumlu gelişme göstermiş. İkinci sırada İran, üçüncü sırada Azerbaycan. Rusya'ya bağımlılık azaltılmış ama hala yüzde 44,8 yani biz yaptırımlara uygun davransaydık Almanların şu anda yaşadığı sorunun aynısını yaşıyor olacaktık. Almanlar harıl harıl gazlaştırma tesisleri inşa ediyorlar. Rusya'ya karşı yaptırımlara uygun davranmış olsaydık biz o kadar tekrar gazlaştırma tesisi yapamazdık, kışı atlatamazdık. Türkiye'nin politikasının bu anlamda doğru olduğunu düşünüyorum."

Sunumun ardından soru ve cevaplarla sona eren programa ORMER Müdürü Tuncay Kardaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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