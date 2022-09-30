SUBÜ'de 2022-2023 eğitim öğretim güz yarıyılı, ilk ders etkinliğiyle başladı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 2022-2023 güz yarıyılı, Kariyer Merkezinin koordinasyonunda üniversitenin tüm birimlerinde gerçekleşen etkinliklerle başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksek Okulu (MYO) yeni eğitim dönemini mangal partisiyle açtı. Etkinlik, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Kaynarcalı iş adamı ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim'in katılımıyla gerçekleşti.

Programın ardından SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve Seyfettin Selim öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik sonunda Rektör Sarıbıyık, Selim'e teşekkür plaketi takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Sarıbıyık, sektör, sanayi ve üniversite iş birliğiyle öğrencilerin en verimli şekilde eğitim almalarının birincil öncelikleri olduğunu belirterek, "Bu kapsamda uyguladığımız +1 uygulamalı eğitim modeli zaten Türkiye'de örnek teşkil ediyor. Üniversite olarak geleneksel hale getirdiğimiz ve Kariyer Merkezimizin koordine ettiği ilk ders etkinliğiyle de alanında uzman isimleri öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim döneminin başarılarla dolu geçmesini ve hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Teknoloji Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO, Sakarya MYO, Denizcilik MYO, Sapanca MYO, Sapanca Turizm MYO ve Arifiye MYO'da da çeşitli etkinliklerle eğitime başlandı.

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