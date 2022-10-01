Serdivan'da "Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi" buluşması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın katılımıyla "Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi" buluşması gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunköy Köy Yaşam Merkezi'ndeki buluşmaya katılan Savaşçı, "Öğretmenim Bana Bir Hikaye Yazar Mısın?" çalışmasına katkıda bulunan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Öğrenci ve vatandaşların köy yaşam merkezlerinden istifade etmeye başladıklarını belirten Savaşçı, 10 kitaplık set halinde basılan hikaye kitaplarını yazma, resimleme, dizgileme ve inceleme komisyonunda yer alan 28 öğretmenden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Savaşçı, okul öncesi öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.