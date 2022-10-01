Futbol: Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Can Cengiz, Gökmen Baltacı, Burak Cansız

Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes (Dk. 78 Donkor), Kasongo, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Serkan Odabaşoğlu), Burak Süleyman (Dk. 72 Wooolery), Nalepa, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan (Dk. 46 Hurşit Taşcı), Ozan Sol (Dk. 85 Roshi), Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt

Yeni Malatyaspor: Abdülsamed Damlu, Philip Gameli Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz (Dk. 62 Burak Kavlak), Ogün Özçiçek, Aly Malle, Godfred Donsah (Dk. 67 Atakan Müjde), Cengizhan Akgün, Barış Başdaş, Taha Gür, Jospin (Dk. 55 Nuri Fatih Aydın)





Goller: Dk. 43 ve 45 Kasongo, Dk. 71 Ümit Kurt (Sakaryaspor), Dk. 31 Jospin (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 69 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 45+4 İsmail Erdoğan, Dk. 78 Hakan Yavuz (Sakaryaspor), Dk. 66 Jospin, Dk. 68 Cengizhan Akgün, Dk. 70 Abdülsamed Damlu, Dk. 89 Awuku, Dk. 89 Taha Gür (Yeni Malatyaspor)







SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.