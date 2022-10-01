Sakarya'da aranan 2 kişi yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şok uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.P. ile hakkında "kasten adam öldürme" suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve üzerinde sahte kimlik bulunan M.K. yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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