Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince MİT Başkanlığı ile koordineli olarak, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Suriye'de DEAŞ adına faaliyet göstermekteyken illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Sakarya'ya geldikleri istihbaratı alınan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında bilgi bulunduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

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