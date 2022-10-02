Sakarya Büyükşehir yeni sezon kültür-sanat etkinlikleri 4 tiyatroyla başlıyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da bu ay "Safinaz'ın İzdivacı", "Dört Kafadar Müzikali", "Oyun Avcısı" ve "Furabilur" isimli oyunlar izleyiciyle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni sezon kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Tiyatro Roza tarafından sahneye taşınan "Safinaz'ın İzdivacı" oyunu, 14 Ekim'de Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 19.00'da sahnelenecek.

Tiyatro Roza tarafından sahnelenen "Dört Kafadar Müzikali" adlı çocuk oyunu, 16 Ekim'de AKM'de saat 13.00 ve 15.00'te miniklerin beğenisine sunulacak.

Tiyatro Bozok tarafından sahneye uyarlanan "Oyun Avcısı" isimli çocuk oyunu, 22 Ekim'de AKM'de saat 13.00 ve 15.00'te, "Furabilur" oyunu ise 27 Ekim'de saat 19.00'da izleyiciyle buluşacak.

- 21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 20-22 Ekim'de yapılacak

21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 20 Ekim'de AKM'de şiir sunumuyla başlayacak.

Etkinlik kapsamında şairler, 21 Ekim'de lise ve üniversite öğrencileriyle buluşacak.

Program, 22 Ekim'de Sapanca'da düzenlenecek dinleti ve şiir sunumlarıyla sona erecek.

Öte yandan, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında dinleti, panel, sinema gösterimi ve konferans programları düzenlenecek.

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