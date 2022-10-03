Kaynarca'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

Kaynarca Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Etkinlik kapsamında Belediye Başkanı Murat Kefli ve ilçe protokolünün katılımıyla kent merkezinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Hafta çerçevesinde yapılacak etkinlikler, 9 Ekim'e kadar sürecek. ​​​​​​​



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