Sakarya Üniversitesi Rektörü Al'dan yeni akademik yıl mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Al, mesajında, üniversiteye kayıt yaptıran 11 bin 27 yeni lisans ve ön lisans öğrencisinin yükseköğrenim hayatına adımını attığını belirtti.

Yeni kayıtlarla üniversitedeki öğrenci sayısının 50 bini aştığına işaret eden Al, yarım asrı geçen tecrübesiyle SAÜ'nün dünyada tanınır olma hedefiyle yükseköğretimde fark oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

Birçok alanda elde edilen başarıların devam etmesi için üniversite yönetimi olarak akademisyenlere, öğrencilere ve paydaşlara her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını aktaran Al, TÜBİTAK veya Avrupa Birliği (AB) fonları tarafından desteklen projelerin bu yıl da öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrencilerin yoğun katkılarıyla devam ettirileceğini bildirdi.

SAÜ'nün yönetim anlayışının demokratik ve özgürlükçü olduğunu vurgulayan Al, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla eğitim hayatınız boyunca kendi potansiyelinizin farkında olan, özgüveni yüksek, topluma ve çevreye karşı duyarlı, özgür düşünceli, bireysel ve sosyal sorumluluk sahibi, aynı zamanda geleceğe güvenle bakan bireyler olarak yetiştirileceksiniz. Bu vesileyle ailemize yeni katılan gençlerimize hoş geldiniz diyor, başarılı bir akademik yıl geçirmelerini diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.