Sakarya Üniversitesi Rektörü Al'dan yeni akademik yıl mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Al'dan yeni akademik yıl mesajı

AA

Sakarya Üniversitesi Rektörü Al'dan yeni akademik yıl mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Al, mesajında, üniversiteye kayıt yaptıran 11 bin 27 yeni lisans ve ön lisans öğrencisinin yükseköğrenim hayatına adımını attığını belirtti.

Yeni kayıtlarla üniversitedeki öğrenci sayısının 50 bini aştığına işaret eden Al, yarım asrı geçen tecrübesiyle SAÜ'nün dünyada tanınır olma hedefiyle yükseköğretimde fark oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

Birçok alanda elde edilen başarıların devam etmesi için üniversite yönetimi olarak akademisyenlere, öğrencilere ve paydaşlara her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını aktaran Al, TÜBİTAK veya Avrupa Birliği (AB) fonları tarafından desteklen projelerin bu yıl da öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrencilerin yoğun katkılarıyla devam ettirileceğini bildirdi.

SAÜ'nün yönetim anlayışının demokratik ve özgürlükçü olduğunu vurgulayan Al, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla eğitim hayatınız boyunca kendi potansiyelinizin farkında olan, özgüveni yüksek, topluma ve çevreye karşı duyarlı, özgür düşünceli, bireysel ve sosyal sorumluluk sahibi, aynı zamanda geleceğe güvenle bakan bireyler olarak yetiştirileceksiniz. Bu vesileyle ailemize yeni katılan gençlerimize hoş geldiniz diyor, başarılı bir akademik yıl geçirmelerini diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaynarca'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Kaynarca'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
SAÜ'lü doktorlar ürtikere dikkati çekti
YEREL HABERLER SAÜ'lü doktorlar ürtikere dikkati çekti
Minareden düşen işçi öldü 
YEREL HABERLER Minareden düşen işçi öldü 
Sakarya'da halı sahada futbol oynarken fenalaşan kişi öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da halı sahada futbol oynarken fenalaşan kişi ...
Sakarya'da tadilat için çıktığı minareden düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da tadilat için çıktığı minareden düşen işçi ...
Sakarya Büyükşehir yeni sezon kültür-sanat etkinlikleri 4 tiyatroyla başlıyor
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir yeni sezon kültür-sanat ...
Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü 
YEREL HABERLER Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü 
Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya ve Kocaeli'de oy verme işlemi başladı
YEREL HABERLER Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya ve ...
Sakarya'da mağazadan elbise alıp kaçan kedi kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da mağazadan elbise alıp kaçan kedi kameraya ...
Sakarya'da 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi
Sakarya'da MİT destekli DEAŞ operasyonu; 2 tutuklama 
YEREL HABERLER Sakarya'da MİT destekli DEAŞ operasyonu; 2 tutuklama 
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan ...
Sakarya'da aranan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da aranan 2 kişi yakalandı
Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Traktör dereye devrildi, sürücü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Traktör dereye devrildi, sürücü kurtarılamadı
Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla ...
Sakarya'da dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da dereye devrilen traktörün altında kalan ...
Pamukova'da hasadına başlanan üzümden 45 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Pamukova'da hasadına başlanan üzümden 45 bin ton ...
Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize ...
Serdivan'da "Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi" buluşması
YEREL HABERLER Serdivan'da "Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi" ...
Milli güreşçi Başar, FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Milli güreşçi Başar, FISU Dünya Üniversiteler Dövüş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.