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Adapazarı HEM Müdürü ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

AA

Adapazarı HEM Müdürü ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Sakarya'da Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü olan ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı silahla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 9 sayfalık iddianamede, Uygar'ın 26 Nisan'da av tüfeğiyle kardeşi M.Z. Uygar tarafından öldürüldüğünün belirlendiği, şüphelinin olay yerinden kaçtığı aracın bagajında suç aleti ile 12 fişek ele geçirildiği belirtildi.

Zanlının Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine doğru gittiğinin tespit edilmesiyle Bolu Emniyet Müdürlüğüyle irtibat kurulduğu belirtilen iddianamede, ekiplerin aracı durdurarak M.Z. Uygar'ı gözaltına aldığı kaydedildi.

Sanığın daha önce ağabeyine karşı "tehdit" suçundan hapis cezasına çarptırıldığı davada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anımsatılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık ile maktul arasında bir alacak-verecek ilişkisinin bulunmadığının beyan edildiği, sanığın maktulden var olduğunu iddia ettiği alacağına ilişkin belge sunamadığı gibi alacak miktarı konusunda da tanık beyanları ile çelişkili beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Bazı dosyalarda da marketini sattığını, aldığı 1,5 trilyonu (lira) çantaya koyarak maktule verdiğini beyan ettiği ancak marketini sattığı iddiasının da soyut kaldığı ve 1,5 trilyonu çanta ile getirdiği iddialarının da hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşılmıştır."

İddianamede, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın olay günü ağabeyini görev yaptığı kurumdan çıktığı esnada yolun karşısına geçmek isterken aracından aldığı tüfekle iki el yakın mesafeden ateş ederek öldürdüğü belirtilerek, yapılan araştırmada M.Z. Uygar'ın ağabeyini yoğun şekilde ölümle tehdit ettiğinin tespit edildiği, yakınlarına maktulü öldüreceğine dair birden fazla kez beyanda bulunduğu, buna ilişkin kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

- "Sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği değerlendirilmiştir"

Sanığın olay günü Uygar'ın iş yeri civarında arabasıyla dolaştığı ve çıkışını beklediği ifade edilen iddianamede, maktulün iş yerindeki güvenlik görevlisine kardeşinin kendisini öldüreceğine ilişkin söylemlerde bulunduğunu söylediği belirtildi.

Olaydan bir gün önce sanığın oğlu üzerine telefon hattı çıkarttığı bilgisine yer verilen iddianamede, "Eyleminden birkaç gün önce ailesini bırakarak av tüfeğini de yanına alarak maktulün evi civarına yakın mesafede bulunan Aziziye Camisi'nde kaldığı, olaydan iki gün önce olay günü sevk idaresinde olan aracı arkadaşından ödünç aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde sanığın eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık M.Z. Uygar, ağabeyinin kendisinden kuyumcuya vermek amacıyla para aldığını, bir süre sonra geri istediğinde maktulün kendisine "Senin bende paran yok." diyerek vermediğini iddia etti.

Araya defalarca aracılar koymasına rağmen ağabeyinin parayı vermediğini savunan M.Z. Uygar, olay günü maktulün tekrar aracıları araya koymasını sağlamak için çalıştığı kurumun yanına gittiğini, burada beklerken maktulün kendisine doğru çaprazlama yürüdüğünü, geri gitmesi için tüfeği gösterdiğini ancak ağabeyinin geri gitmediğini, bunun üzerine tüfeği alıp ağabeyine doğru yürüdüğünü, elini beline atması üzerine bir el kendisine doğru ateş ettiğini öne sürdü.

M.Z. Uygar, maktulün göğsünden yaralandığını gördüğünü, kendisini takip etmesin diye ayaklarına doğru bir el daha ateş açtığını iddia ederek, sonra aracı park edip Ankara'ya gitmek için otostop çektiğini, bir aracın durması üzerine bindiğini ve Bolu'da yakalandığını kaydetti.

- "Ağabeyine iftira atarak kendisini desteklememi istedi"

Sanığın eşi V. Uygar ise eşinin olaydan yaklaşık 1 sene önce durduk yere, "Köyden gelirken ağabeyine para verdiğini" söylediğini belirterek, "Parasını geri vermediğini söyleyerek maktulden para istemeye başladı. Benden de ağabeyine iftira atarak kendisini desteklememi istedi. 'Ağabeyinin sana borcu olduğunu ben bilmiyorum, sana şahit olamam.' diye söyleyince bu sefer eşimle aramda sorunlar yaşanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

İddianamede, sanık hakkında "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanığın yargılanmasına 18 Ekim'de başlanacak.

Öte yandan, sanık hakkında maktule yönelik "tehdit" suçundan hazırlanan başka iddianamenin aynı mahkeme tarafından kabul edildiği belirtilen iddianamede, M.Z. Uygar'ın yakalandığı aracın yabancı uyruklu sürücüsünün dosyasının ise ayrıldığı ifade edildi.

- Olay

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'ndeki HEM binasından çıkan Abdulvahit Uygar (49), 26 Nisan 2022'de kardeşi M.Z. Uygar (47) tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku mevkisinde bir dinlenme tesisi önünde durdurmuştu.

Ekipler, araçtaki M.Z. Uygar ile 5 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı. Yabancı uyrukluların, şüphelinin bulunduğu araca yolda otostop çekerek bindiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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