Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 26 Eylül-2 Ekim'de yapılan operasyonlarda 85 şüpheli yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 14 kilo 350 gram esrar, 1 kilo 491 gram metamfetamin, 27 gram bonzai, 1,27 gram skank, 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı.