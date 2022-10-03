Sakarya'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerle kutlanacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Hz. Muhammed'i anlamak ve onun mesajlarını insanlıkla buluşturmak amacıyla kutlanan hafta, bu yıl "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" temasıyla idrak edilecek.
Hafta kapsamında Adapazarı İlçe Müftülüğünce çeşitli etkinlikler yapılacak.
İlki yarın saat 14.30'da Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak.
Sakarya Tasavvuf Musiki Topluluğunun dinletisinin sunulacağı etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erecek.
Etkinlikler kapsamında, personel buluşması, konferans, kermes, Kur'an-ı Kerim ziyafeti ve Mevlit Kandili programları yapılacak.