Sakarya'da yaşlılar sağlıklı yaşam için yürüdü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluşan yaşlılar, sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi tarafından (YADEM) "Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite" temalı etkinlik düzenlendi.

YADEM bünyesinde hizmet alan yaşlılar, sağlık yaşam konusunda farkındalık oluşturmak için ve sağlık personeliyle Aziz Duran Parkı'ndan Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Etkinliğin ardından Millet Kıraathanesi'nde söyleşi gerçekleştirildi. Uzmanlar, "hareketin sağlığa etkisi", "aile hekimliği kronik hastalıklar ve HYP", "yaşlılıkta sağlıklı beslenme önerileri" ve "yaşlılıkta fiziksel aktivite önerileri" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Düzenli fiziksel aktivitenin birçok hastalığın engellenmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken uzmanlar, sağlıklı yaşam konusunda tavsiyelerde bulundu.

Program sonunda katılımcılara diş muayenesi, kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapıldı.

Etkinliğe, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ahmet Öksüzoğlu ile Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı katıldı.

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