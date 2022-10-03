SAÜ'de ilk dersi Rektör Prof. Dr. Al verdi

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla ilk derste öğrencilerle bir araya geldi.



Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Al, kendisini tanıtırken rektörlük makamının nöbetini tuttuğunu belirtti.

Akademisyenliği dünyaya değişmeyeceğini belirten Al, "Bugün burada sizlerle buluşabiliyorsam, onur duyduğum bu mesleği icra edebiliyorsam, öğrencilerimin sayesinde. İyi ki varsınız, hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Üniversitelerin, yönetimleri değişse de var olan sistemin sürdürülebilirliği ölçüsünde başarılı olacağını vurgulayan Al, "Rektör olarak kısa ama Sakarya Üniversitesi mensubu olarak çeyrek asrı aşkın süredir görev yapıyorum. Belirtmek isterim ki, başarı ya da başarısızlık şahısların değil, sistemlerindir. Bizler sistemi iyileştirmek için görevi ödünç almış yöneticileriz." diye belirtti.

Prof. Dr. Al, hedeflerinin ilk 20 üniversite arasında yer alarak "araştırma üniversitesi" statüsünü elde etmek ve başarılarını uluslararası arenada tescillemek olduğunu bildirdi.

Bu hedef doğrultusunda Araştırma Dekanlığı ve Uluslararasılaşma Ofisi kurduklarını aktaran Al, şunları kaydetti:

"Diğer yandan 'Topluma Katkı' birimiyle ana hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı, topluma nasıl katkı sağlayacağımızı da istişare ediyoruz. İyi bir gelecek için daha çok nitelik kazanmanız, daha iyi eğitim almanız için odaklanmanız gerekiyor. Bizler de bu anlamda öğrenci dostu bir üniversite olacağız. 'Alo Öğrenci Destek Hattımız', bu anlamda attığımız adımlardan biri. Cesur olun ve istişarelerimize katılın. Öneri ve eleştirilerinize her zaman açığız."



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