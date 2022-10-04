İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sektör arasında mesleki eğitim protokolü imzalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şen Piliç Gıda Sanayi AŞ. arasında 520 öğrencinin eğitimini ön gören protokol imza altına alındı.

Sakarya'da nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak, eğitim sistemiyle çalışma hayatı arasındaki ilişkileri güçlendirerek insan kaynağının geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Erenler Şen Piliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine destekleri devam eden firma arasında 520 kişiyi kapsayan protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Mesleki Eğitim Kanunu'ndaki değişiklikler sayesinde mesleki eğitim merkezlerinde büyük ivme kazanıldığını belirtti.

Merkezlere kayıt yapan öğrenci sayısının günden güne arttığını aktaran Savaşçı, istenen hedeflere ulaşılarak nitelikli istihdamın önemli gelişme kaydedeceğini kaydetti.

Törene, Erenler Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Adem Doğan, işletme yetkilileri ve okul yöneticileri katıldı.



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