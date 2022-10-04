Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erenler'de devam eden altyapı çalışmalarıyla ilgili sürücüleri uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bölgede yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar kapsamında 5 Ekim sabah saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere Zübeyde Hanım Caddesi ile Akşemsettin Caddesi'nin bazı kısımları trafiğe kapatılacak. Vatandaşların trafik işaretlerine uygun olarak alternatif güzergahları kullanması önemli rica olunur." ifadesine yer verildi.

- Sapanca'da "Din Görevlileri Haftası" kutlandı

Sapanca'da 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Sapanca Müftülüğünce gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Özcan Özen, İl Müftüsü Hasan Başiş, İlçe Müftüsü Yavuz Koçak ve müftülük personeli katıldı.

Kaymakamı Canpolat, programda yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir köşesinde fedakarca hizmet veren din görevlilerine uzlaştırıcı ve bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkı aydınlattığını belirterek, "Aynı zamanda sosyal sorunlara da çözüm arayan ulvi bir vazifeyi yerine getirmektedirler." dedi.

Belediye Başkanı Özen ise din görevlileri ve camiler için ellerinden gelen hizmeti yapmaya gayret gösterdiklerini dile getirerek, "Camiler hepimizindir. Biz de göreve geldiğimizden bu yana çalışmalarımızı hak, hakkaniyet içerisinde sürdürüyoruz. Her zaman görüş ve taleplerinize açığız." ifadelerini kullandı.

- Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'den Sakarya Barosu ile Veteriner Hekimler Odasına hayırlı olsun ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Barosu Olağan Genel Kurulu sonrasında Baro Başkanı seçilen İlknur Ebiz Yıldız ile Sakarya Veteriner Hekimler Odasının yeni başkanı olan Volkan Toker'e hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Yüce, meslek kuruluşlarıyla güzel bir uyum yakaladıklarını ifade ederek, birlik ve beraberliklerinin devam edeceğini belirtti.

- Geleneksel okçuluk heyecanı SUBÜ'de yaşanacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğu organizasyonuyla Üniversitelerarası Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu etkinliği düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, organizasyon 23 Ekim'de SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Etkinliğe SUBÜ Geleneksel Okçuluk Takımının yanı sıra Bayburt Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi de katılacak.

Kadın ve erkek takımlarının yer alacağı etkinlik, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunun talimatlarına göre yapılacak ve müsabakaları federasyonun görevlendirdiği hakemler yönetecek.

- Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evini ziyaret etti

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Hendek Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Babaoğlu, ilçe merkezinde 15 mama evi de oluşturduklarını belirterek, "Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde 830 can dostu misafir ediliyor. Şu ana kadar merkezimizde 500 cana kuduz aşıları yapıldı. Göreve geldiğimiz günden bu güne 510 can dostumuzu ise yeni yuvalarına kavuşturduk." ifadelerini kullandı.



Barınaktaki hayvanların kendilerini doğal ortamda hissetmeleri ve güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Babaoğlu, "Can dostlarımızı barınağımızda tedavi ediyor, bakımlarını yapıyor ve onları yaşama alanları olan doğaya tekrar geri bırakıyoruz. Hayvanlara olan sevgimizi sadece bir gün değil, her gün göstermeliyiz." açıklamasında bulundu.

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