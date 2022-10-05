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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'dan kısa kısa

AA

Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni sezon kültür-sanat etkinlikleri başladı.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Galata Üçlüsü" dinletisiyle başlayan etkinlikte, kanun virtüözü Göksel Baktagir ve arkadaşları, çaldığı eserlerle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kültürel ve sanatsal organizasyonların en güçlü destekçisi olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Bu tip etkinliklerin yaygınlaşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Yüce, "Ekim ayıyla beraber şehrimizde kültür sanat etkinlikleri yine hemşehrilerimizle buluşacak, kıymetli isimleri ağırlayacak ve şehrin entelektüel birikimlerine katkı sağlayacağız. Konferanslardan panellere, imza günlerinden dinletilere, sinema günlerinden tiyatro gösterimlerine kadar geniş yelpazede etkinliklerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

- Büyükşehirden dolmuş sürücülerinin eylemine ilişkin açıklama

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Adapazarı ile Camili 1 ve Camili 2 bölgesine toplu taşıma hizmeti sunan minibüs sürücülerinin belediye önünde yaptığı eyleme ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada, konunun Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulanarak, "Bugün sabah saatlerinde Adapazarı ile Camili 1 ve Camili 2 bölgeleri arasında ulaşım hizmeti sunan minibüsler, Büyükşehir Belediyemizin önüne gelmişlerdir. Söz konusu eyleme ilişkin olarak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan cezai işlem gerekçe gösterilmiştir. Konuyla alakalı Büyükşehir Belediyemizin herhangi bir dahli bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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