Sakarya Barosu yönetimi mazbatasını aldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Barosu 55. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yönetim kurulu üyeleri ve delegeleri, mazbatalarını teslim aldı.

Sakarya Barosu konferans salonunda düzenlenen törende, Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile Türkiye Barolar Birliği delegeleri mazbatalarını aldı.

Törende konuşan Yıldız, kendilerini yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarına ve misafirlere teşekkür ederek, hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Mazbataların alınmasının ardından Yıldız başkanlığında toplanan baro yönetimi, 2022-2024 yıllarında görev yapacak başkanlık divanını belirledi.

Törene, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sakarya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Sakarya 2. İdare Mahkemesi Başkanı Eren Cenan, Sakarya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay ve Adapazarı 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Emrah Tiryaki ile avukatlar katıldı.

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