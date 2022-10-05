Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında "kasten öldürme" ve diğer suçlardan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan A.M. (62) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

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