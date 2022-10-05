Söğütlü'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde protokol üyeleri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileriyle bir araya geldi.

Söğütlü Belediyesince ilçedeki bir restoranda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve İlçe Müftüsü Abdülhamid Eşmeli, görevlilerle sohbet etti.

Kaymakam Gün, din görevlilerinin tavrı ve hareketleriyle topluma örnek olduklarını belirtti.

Başkan Özten de çocukların dini eğitimi almaları konusunda cami ve din görevlilerinin emeklerinin yadsınamaz olduğunu söyledi.

Çocukların aldıkları bu eğitimle vatan, millet ve aile sevgisini öğrendiklerini aktaran Özten, bunun gelecekte faydalı olacağını, belediye olarak ellerinden gelen desteği sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurslarda başarı gösteren öğreticilere ve din görevlilerine teşekkür belgesi takdim edildi.



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