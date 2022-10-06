Sakarya'dan kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'dan kısa kısa

AA

Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Erenler ilçesinde altyapı yenileme ve peyzaj uygulama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde yenileme ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesinin ulaşım alanlarını yeni ve güçlü hale getirdiği, Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerinin de peyzaj alanlarında farklı modeller uygulayarak şehrin görüntüsünü güzelleştirdiği kaydedildi.

Bu kapsamda Adapazarı, Serdivan ve Erenler'in birleşimi olarak kullanılan ve bölgenin önemli ulaşım ağı olan Şehit İlhan Aras Caddesi'nde çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "YOL-BAK ekipleri bölünmüş yol olan caddenin gidiş ve geliş güzergahlarında 1000 metrelik alanı yeniliyor. Dolgu, kazı ve altyapı yenileme işlemleri tamamlandığında caddeye 6 bin ton asfalt serilecek. Ekipler refüj, kavşaklar ve yol kenarlarında güzergahı daha yeşil ve doğanın bir parçası olarak gösterecek işlemler yapıyor." ifadesi kullanıldı.

- Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu'ndan Mevlid Kandili mesajı

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Babaoğlu, mesajında, Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa ve özellikle Türk-İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diledi.

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümünün idrak edildiğini belirten Babaoğlu, "Kargaşanın, ayrışmanın, bilgisizliğin hakim olduğu bir çağda Hz. Muhammed, İslam alemi başta olmak üzere tüm dünyaya ve insanlığa barış, merhamet, hoşgörü olmak üzere pek çok iyi duygu ve davranışının en güzel ve kalıcı örneklerini gösterdi, bizlere en kutsal mirası bıraktı. Peygamber Efendimizin rehberliğinde tüm dünya coğrafyası ve insanlık fikri, ahlaki olarak en büyük aydınlanmasını yaşamıştır. Aradan geçen yüzyıllara rağmen bugün de Peygamber Efendimizin yol göstericiliğinde, bizlere bıraktığı bu eşsiz emaneti korumanın manevi hissiyatını en kalbi şekilde yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

- Ferizli'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Ferizli Toplum Sağlığı merkezi tarafından 7'den 70'e sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Kaymakam Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gülşah Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Kaymakam Balcı, Belediye Başkanı Gündoğdu ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Yılmaz, bir konuşma gerçekleştirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı
YEREL HABERLER Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı
Organik kozmetik ürünlerini müşteriye plastiksiz kargoyla ulaştırıyor
YEREL HABERLER Organik kozmetik ürünlerini müşteriye plastiksiz ...
Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına ...
Söğütlü'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Söğütlü'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası ...
Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Sakarya Barosu yönetimi mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Sakarya Barosu yönetimi mazbatasını aldı
Akyazı'da minikler Sokak Hayvanları Bakımevi'ni gezdi
YEREL HABERLER Akyazı'da minikler Sokak Hayvanları Bakımevi'ni gezdi ...
Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
SATSO Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu seçimi yarın gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER SATSO Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin ...
Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, Arifiye'deki yeni yerinde hizmet verecek
YEREL HABERLER Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, Arifiye'deki yeni ...
Sakarya'da sahipsiz hayvanlar için kurulan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi tanıtıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da sahipsiz hayvanlar için kurulan bakımevi ...
Sakarya'da köy yoluna inen ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi
YEREL HABERLER Sakarya'da köy yoluna inen ayı yavruları cep ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'da 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sektör arasında mesleki eğitim protokolü imzalandı
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sektör arasında mesleki ...
Meslek lisesi öğrencileri, okullara basket potası ve tenis masası üretiyor
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğrencileri, okullara basket potası ve ...
Söğütlü'de Sosyal Gelişim Merkezi'ne kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Söğütlü'de Sosyal Gelişim Merkezi'ne kayıtlar başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.