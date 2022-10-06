Kaynarca Belediyesi, devlet hastanesine diş ünitesi hibe etti

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SAKARYA (AA) - Kaynarca Belediyesince Şehit Gökhan Ayder Devlet Hastanesine diş ünitesi hediye edildi.



Başhekim Dr. Şafak Beşler ve İdari İşler Müdürü Abdurrahman Kandemir, Belediye Başkanı Murat Kefli'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Beşler, hastaneye verdikleri desteklerden dolayı Kefli'ye teşekkür etti.

Diş Polikliniğinde kullanılmak üzere hibe edilen üniteyle hastanedeki diş ünitesi 3'e yükseldi.







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