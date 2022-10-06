Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Akgün Altuğ yeniden seçildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanlığına Akgün Altuğ yeniden getirildi.

SATSO hizmet binasında yapılan seçimde 95 meclis üyesi, yönetim kurulu başkanının belirlenmesi için oy kullandı.

Oy sayımında mevcut başkan Altuğ 52, diğer aday Talip Kuriş ise 42 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Altuğ, oy sayımının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sürecinin zahmetli geçtiğini söyledi.

Sonuçların Sakarya'ya, SATSO'ya ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan Altuğ, geçen dönemde kentin gelişmesi için ciddi uğraş verdiklerini, bundan sonra da vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Oy kullanan tüm üyelere teşekkür eden Altuğ, meclis üyelerini birbirinden ayırmadan hizmetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Altuğ, SATSO meclis başkanlığı seçiminin de yarın gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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