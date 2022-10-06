Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Daikin Türkiye arasında geliştirme ve yenilikçi faaliyetlerini ön gören iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hendek ilçesinde faaliyet gösteren fabrikanın AR-GE Merkezi arasında araştırma, geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini amaçlayan ortak protokol hayata geçirildi.

Rektör Prof. Dr. Hamza Al, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Cenk Yavuz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Pehlivan, Daikin Türkiye AR-GE Genel Müdür Yardımcısı Serhan Kılıç, merkez yönetim kadrosu ve fabrika müdürlerinin katılımıyla protokol imza töreni gerçekleştirildi.

SAÜ akademisyen havuzu, laboratuvar imkanları, iş deneyimli öğrenci programı firma ile etkin kullanıma açılacak protokol çerçevesinde, sektörün ihtiyaç duyduğu profildeki araştırmacı ve personelin yetiştirilebilmesi için çalışma ortamının sağlanması, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında iş birliğine gidilmesi, uluslararası ve ulusal proje iş birliklerinin kurulması, UMDE ve staj olanaklarının etkin biçimde kullanılması hedefleniyor.

- SAÜ öğrencileri Liepaja Üniversitesi'nde

SAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Titrek'in yürüttüğü, Letonya'nın Lieapaja Üniversitesi liderliğinde gerçekleştiren AB Ka 203 projesi kapsamındaki 2'nci "Learning, Teaching& Training (LTT) faaliyetine katıldı.

SAÜ'nün yanı sıra Romanya, Portekiz, İtalya, İngiltere, İspanya ve ev sahibi Lieapaja üniversitelerinden yaklaşık 60 öğrenci ve öğretim elemanının katıldığı programda, online ve yüz yüze girişimcilik merkezli ve yaratıcılıkla ilişkili dersler verildi.

Öğrencilerin, üniversite ve ülkelerini tanıtan kültürel etkinlikler düzenlenen etkinlikte ayrıca CSCS adlı İtalyan NGO'nun getirdiği ünlü blues sanatçısı Emiliano Degl'innocenti, hem kariyerini hem de deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak canlı performans sergiledi.

Programı tamamlayan öğrenciler, 6 ECTS kredili katılım sertifikası almaya hak kazandı.

- Azerbaycan topluluğundan anma günü

SAÜ Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Öğrenci Topluluğu, "Azerbaycan Ana Vatan Savaşı" şehitlerinin anısına anma günü düzenlendi.

Sakarya ve Sakarya Uygulama Bilimleri Üniversite öğretim üyeleri, öğrencileri ve misafirlerin katıldığı etkinlikte, Azerbaycan şehitlerinin anısına yapılan ikramın ardından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Topluluk başkanı Sahib Hasmihov, son zamanlar Ermenistan'ın Azerbaycan sınırlarına yaptığı saldırıları kınadı.

Hasmihov, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkesin uygulanması gerektiğini belirterek, "Ermenistan'ın üzerine aldığı sorumlulukların yerine getirilmesini, Azerbaycan'ın öne sürdüğü beş maddelik barış anlaşmasını kabul etmesini, Azerbaycan topraklarında kalan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen çıkarılmasını ve Ermenistan'ın saldırgan tutumunun bir an önce son bulmasını istemekteyiz." ifadesini kullandı.



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