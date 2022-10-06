Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ele geçirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 11 kilogram esrar ile 13 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yarıca Mahallesi'nde uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda 1 kişinin adresinde arama yaptı.

Aramada, 11 kilogram esrar ile 13 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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