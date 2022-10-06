Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Erenler'e 60 milyon liralık yatırım

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince Erenler ilçesine yapılan 60 milyon lira maliyete sahip altyapı hatlarının lansmanı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) marifetiyle çalışmalarına başlanan altyapı projeleri kapsamında 23 bin 800 metre içme suyu hattı, 40 metre yağmur suyu ve 12 bin 500 metre kanalizasyon hattı bölge halkının hizmetine sunulacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tüm birimlerle hizmet etmek için gece gündüz demeden gayretle çalıştıklarını belirtti.

Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakma sorumluluğuyla hareket ettiklerini, bundan sonra da adımlarının hep bu yönde olacağını vurgulayan Yüce, "Gönül belediyeciliği anlayışıyla çıktığımız yolda temel amacımız; vatandaşımızın memnuniyetini kazanmaktır. Erenler ilçemizdeki Dilmen ve Hacıoğlu mahallelerimizin altyapısını geleceğe hazırlıyoruz. Yapımına başlanan bu çalışma sayesinde Hacıoğlu ve Dilmen mahallelerimizin içme suyu ile yağmur suyu sorunları inşallah uzun yıllar boyunca çözüme kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmalarıyla bölgede yoğun yağışların ardından yaşanan yağmur suyuyla ilgi sorunların sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulacağını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda yeni içme suyu hattı ile bölgede su kesintisinin yaşanmamasının yanı sıra kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek. Ekiplerimizin çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğü projemizin maliyeti ise 30 milyon liradır. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarımızı bitirip hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Bu yatırımımızla SASKİ marifetiyle Erenler ilçemizde hayata geçirdiğimiz projelerimizin toplam maliyeti 60 milyon liraya ulaşmıştır. Hemşerilerimizin bugünkü ihtiyaçlarını karşılamak için proje ürettiğimiz gibi ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek ihtiyaçları da bugünden düşünüyor ve projeleri hayata geçiriyoruz."

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da Yüce ve ekibine teşekkür etti.

Erenler'e Büyükşehir Belediyesi marifetiyle birçok hizmet yapıldığının altını çizen Kılıç, "Tamamlanan projelerin yanı sıra yeni projelerde de çalışmalar devam ediyor. Altyapı çalışmalarımız bölgemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Lansman törenine, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, AK Parti ilçe başkanları, STK başkanları ve temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ bürokratları da katıldı.

Lansman sonunda Yüce, iş makinesine binerek beton kanalı, çalışmaların olduğu hatta indirdi.

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