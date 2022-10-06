Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Erenler'e 60 milyon liralık yatırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Erenler'e 60 milyon liralık yatırım

AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Erenler'e 60 milyon liralık yatırım

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince Erenler ilçesine yapılan 60 milyon lira maliyete sahip altyapı hatlarının lansmanı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) marifetiyle çalışmalarına başlanan altyapı projeleri kapsamında 23 bin 800 metre içme suyu hattı, 40 metre yağmur suyu ve 12 bin 500 metre kanalizasyon hattı bölge halkının hizmetine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tüm birimlerle hizmet etmek için gece gündüz demeden gayretle çalıştıklarını belirtti.

Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakma sorumluluğuyla hareket ettiklerini, bundan sonra da adımlarının hep bu yönde olacağını vurgulayan Yüce, "Gönül belediyeciliği anlayışıyla çıktığımız yolda temel amacımız; vatandaşımızın memnuniyetini kazanmaktır. Erenler ilçemizdeki Dilmen ve Hacıoğlu mahallelerimizin altyapısını geleceğe hazırlıyoruz. Yapımına başlanan bu çalışma sayesinde Hacıoğlu ve Dilmen mahallelerimizin içme suyu ile yağmur suyu sorunları inşallah uzun yıllar boyunca çözüme kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmalarıyla bölgede yoğun yağışların ardından yaşanan yağmur suyuyla ilgi sorunların sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulacağını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda yeni içme suyu hattı ile bölgede su kesintisinin yaşanmamasının yanı sıra kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek. Ekiplerimizin çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğü projemizin maliyeti ise 30 milyon liradır. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarımızı bitirip hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Bu yatırımımızla SASKİ marifetiyle Erenler ilçemizde hayata geçirdiğimiz projelerimizin toplam maliyeti 60 milyon liraya ulaşmıştır. Hemşerilerimizin bugünkü ihtiyaçlarını karşılamak için proje ürettiğimiz gibi ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek ihtiyaçları da bugünden düşünüyor ve projeleri hayata geçiriyoruz."

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da Yüce ve ekibine teşekkür etti.

Erenler'e Büyükşehir Belediyesi marifetiyle birçok hizmet yapıldığının altını çizen Kılıç, "Tamamlanan projelerin yanı sıra yeni projelerde de çalışmalar devam ediyor. Altyapı çalışmalarımız bölgemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Lansman törenine, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, AK Parti ilçe başkanları, STK başkanları ve temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ bürokratları da katıldı.

Lansman sonunda Yüce, iş makinesine binerek beton kanalı, çalışmaların olduğu hatta indirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma baskın yaptı, tavan arasından 11 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Jandarma baskın yaptı, tavan arasından 11 kilo esrar ...
Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı
YEREL HABERLER Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ...
Sakarya Üniversitesinden kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesinden kısa kısa
Kaynarca'da "Sigarayı Bırakma ve GETAT" polikliniği hizmete başlayacak
YEREL HABERLER Kaynarca'da "Sigarayı Bırakma ve GETAT" polikliniği ...
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Akgün Altuğ yeniden seçildi
YEREL HABERLER Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Akgün ...
Kaynarca Belediyesi, devlet hastanesine diş ünitesi hibe etti
YEREL HABERLER Kaynarca Belediyesi, devlet hastanesine diş ünitesi ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı
YEREL HABERLER Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı
Organik kozmetik ürünlerini müşteriye plastiksiz kargoyla ulaştırıyor
YEREL HABERLER Organik kozmetik ürünlerini müşteriye plastiksiz ...
Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına ...
Söğütlü'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Söğütlü'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası ...
Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Sakarya Barosu yönetimi mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Sakarya Barosu yönetimi mazbatasını aldı
Akyazı'da minikler Sokak Hayvanları Bakımevi'ni gezdi
YEREL HABERLER Akyazı'da minikler Sokak Hayvanları Bakımevi'ni gezdi ...
Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Akyazı'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
SATSO Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu seçimi yarın gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER SATSO Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin ...
Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, Arifiye'deki yeni yerinde hizmet verecek
YEREL HABERLER Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, Arifiye'deki yeni ...
Sakarya'da sahipsiz hayvanlar için kurulan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi tanıtıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da sahipsiz hayvanlar için kurulan bakımevi ...
Sakarya'da köy yoluna inen ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi
YEREL HABERLER Sakarya'da köy yoluna inen ayı yavruları cep ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'da 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.