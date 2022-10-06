Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan Mevlit Kandili mesajı

SAKARYA (AA) - Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa ve özellikle İslam dünyasına barış, huzur, adalet ve hayırlar getirmesini diledi.

Hazreti Muhammed'in yaşayışı, hadis-i şerifleri ile mesajlarını yeniden hatırlamak ve layıkıyla anlamak için bu gecenin yeni bir fırsat olduğunu belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberimizin hayata gelmesiyle insanlığın önünde aydınlık bir devir açılmıştır. Peygamber efendimiz bütün Müslümanlar için her zaman örnek olmuştur. Onun gelişiyle insanlık üzerine çöken kara bulutlar dağılmış, cehalet, haksızlık ve zulüm sona ermiştir. Onun örnek hayatı, her Müslüman için alınması gereken derslerle doludur. Bir Müslüman olarak Peygamberimizin bütün güzel ahlaklarını örnek alarak kendimizi onun güzel ahlakıyla donatmalıyız. İşte kandiller bu anlamda bir fırsat ve hatırlatma vesiledir. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, başta Ferizlili hemşerilerim olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Mevlit Kandili'ni en kalbi duygularımla kutluyorum."

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