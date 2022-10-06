HAVASAK filosuna 2 yeni araç tahsis edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya'dan Sabiha Gökçen Havalimanı ulaşım için hayata geçirilen HAVASAK filosuna dahil edilen 2 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak kentin ihtiyaç duyulan her noktasında hizmete devam ettiklerini belirtti.

Kentin gelişimini, kalkınmasını, büyümesini sağlayan projelerin yanında vatandaşın günlük hayatını kolaylaştırmak için üstyapı, altyapı ve ulaşım konularında çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"Araçlarımızın bakımlarını ve servis zamanlarını kesinlikle aksatmıyoruz. Aynı zamanda yeni model araçlarımızla yolcularımızın keyifli ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için trafik kurallarına uymaktan kesinlikle ödün vermiyoruz. Araç filomuz her geçen gün daha çok büyüyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda da inşallah büyümeye devam edecek. 2 yılda 200 binden fazla vatandaşımızı HAVASAK ile taşıdık. Şimdi ise yoğun talep gören HAVASAK filomuza 2 yeni araç ekleyerek sefer sayılarımızı artırıyoruz. Bizleri tercih eden ve memnuniyetini ifade eden her bir vatandaşımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Törene, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, muhtarlar, bürokratlar katıldı.

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