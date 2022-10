Sakarya Valisi Kaldırım'dan Mevlit Kandili mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, alemlere rahmet elçisi olarak gönderilen, insanların en hayırlısı Hz. Muhammed'in, yeryüzünü şereflendirdiği ve Müslümanlar için en müstesna zaman dilimlerinden olan bir Mevlit Kandili'ne daha ulaşmanın huzuru ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Yaşamı boyunca yeryüzünde daima güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın, huzurun, hayır ve esenliğin tesis edilmesini sağlamış, iyilik ve güzelliği muştulamış olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmesinin, dünya tarihinin en önemli hadiselerinin başında geldiğini vurgulayan Kaldırım, şunları kaydetti:

"Mevlit Kandili olarak idrak ettiğimiz Hazreti Peygamberimizin doğduğu bu mübarek zaman dilimi; Sevgili Peygamberimizin insanlığa bıraktığı bu kutlu mirası anlamak, hayatımızda rehber edinmek ve tatbik etmek için de çok önemli bir fırsattır. Hayatının her döneminde herkese karşı adaletli ve hoşgörülü davranan Hz. Muhammed (S.A.V), sadece sözleriyle değil, her tavır ve davranışıyla da tüm insanlığa, güzel ahlak, iyilik ve doğruluğun en güzel örneklerini göstermiştir. Sevgili Peygamberimizin tüm ademoğluna miras olarak bıraktığı ve billurlaşan sözleriyle bizlere nasihat ettiği sevgiyi, saygıyı, muhabbeti, güzelliği ve emaneti korumayı, insanı eşref-i mahlukat olarak görüp hakkını vermeyi, zayıf, yetim, kimsesiz ve muhtaçlara yardım etmeyi, hayırda yarışmayı, hasılı her yönüyle güzel ahlaklı ve hayırlı bir insan olmayı, bizler de en önemli vazife görüp bu şuurla hayatımızı tanzim etmeliyiz."



Alemdeki tüm Müslümanlar için af ve mağfirete ulaşma, güzelliklere erişme vesilesi ve en kutlu yolu olan bu gecenin, birlik ve beraberliğe, dirlik ve kardeşliğe vesile olmasını dileyen Kaldırım, milletin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik etti.

