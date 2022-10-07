Kaynarca'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 23 öğrenci, icazet merasiminde belgelerini aldı.

İlçe Müftülüğünce hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için Kaynarca Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda icazet merasimi düzenlendi.



Sakarya Büyükşehir Beleyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 23 öğrenciye, hafızlık icazet belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Öğrenciler, hayırseverler tarafından altınla ödüllendirildi.

Programa, İl Müftüsü Hasan Başiş, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.



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