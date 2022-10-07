Okullar arası yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede okullar arası çeşitli yarışmalar düzenlendi.



Yarışmalarda 4 dalda derecey giren 65 öğrenciye ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül törenine, Kaynarca Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer, federasyon başkanı Yaşar Zımba ile diğer ilgililer katıldı.















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