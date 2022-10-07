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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da cami açılışına katıldı:

AA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da cami açılışına katıldı:

SAKARYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İmam hatip okulları milletimizi en güzel şekilde nasıl temsil ediyorsa bundan sonra da devletimizin her tabakasında görev yaparak geleceğe, istikbale en güzel şekilde taşıyacak nesiller yetiştireceğiz." dedi.

Erenler ilçesinde yapımı tamamlanan Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu Camisi'nin açılış törenine katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, açılışların en güzelinde olduklarını söyledi.

Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın da idrak edildiğini anımsatarak, "İmam hatip okulları milletimizi en güzel şekilde nasıl temsil ediyorsa bundan sonra da devletimizin her tabakasında görev yaparak geleceğe, istikbale en güzel şekilde taşıyacak nesiller yetiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Açılışı yapılan okulda yaklaşık 400 öğrencinin daha iyi yetişmesi, teori ile pratiği bir arada yürütebilmesi için caminin çok büyük katkıları olacağını düşündüğünü aktaran Erbaş, tüm din görevlileriyle camileri daha fonksiyonel hale getirebilmenin gayretinde olduklarını söyledi.

Erbaş, bugün 90 bin camiye birinin daha ilave edildiğini dile getirerek, camilerin, namaz kılınan yerler olmasının yanı sıra mektep medrese olarak hizmet etmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de 5 bine yakın imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi olduğunu, bununla iftihar ettiklerini belirten Erbaş, okulların nitelik olarak da ilerlediklerini anlattı.

Erbaş, öğrencileri daha kaliteli, nitelikli ve ahlaklı yetiştirmek amacıyla gayretle çalıştıklarını vurgulayarak, Peygamberin bıraktıkları üzerine nesillerin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Burada eğitim gören öğrencilerin, imam, hatip, akademisyen olarak ileride görev alacağına işaret eden Erbaş, "İnşallah geleceğimiz sizinle daha güzel olacak, istikbalimizin teminatısınız sizler." dedi.

Konuşmasının ardından dua eden Erbaş, protokol üyeleri ve öğrencilerle caminin açılış kurdelesini kesti.

Açılışı yapılan camide "Mevlid-i Nebi ve Peygamber Efendimiz" konulu cuma hutbesini irat eden Erbaş, cuma namazını kıldırdı.

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