Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor

AA

Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor

SAKARYA (AA) - Tekfen Grup Şirketler Başkanı Ali Pandır, Türkiye için bir fırsat bulunduğunu belirterek, "Orta vadede Çin'den veya başka kendisini güvenli görmediği yerlerden Türkiye'ye doğru kaydırma şeklinde bir iş gelebilir ama uzun vadede Türkiye'nin mutlaka katma değeri yüksek şeyler yapması lazım." dedi.

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) kapsamında GTech Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mine Taşkaya moderatörlüğünde "Üretimde Global Rekabetin Anahtarları ve Yeni Trendler" konulu oturum gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Pandır, hızla gelen trendlere çok iyi hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Pandır, "Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği enerji güvenliği ve içine kapanıklık var. Yani herkes kendine yeter hale gelmeye çalışıyor. Tabii ki mümkün değil, kaynaklar ve doğal kaynaklar bir tarafta tüketim öbür tarafta olduğu müddetçe mutlaka bir akış olacak, ticaretsiz dünya mümkün değil." ifadesini kullandı.

İş dünyasındaki fırsatlara değinerek, "Türkiye için bir fırsat var. Orta vadede Çin'den veya başka kendisini güvenli görmediği yerlerden Türkiye'ye doğru kaydırma şeklinde bir iş gelebilir ama uzun vadede Türkiye'nin mutlaka katma değeri yüksek şeyler yapması lazım. Otomotivde elektroniğe girmesi lazım. Şu anda Türkiye yan sanayisi tamamen pres ve plastik enjeksiyon üzerine ağırlıklı olarak." diye konuştu.

- "Yerinde üretim, yerinde finansman"

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay da salgından önce de küresel büyüme oranlarının düşük olduğunu, dünyanın çok özel bir dönemden geçtiğini ve bu sürecin 2030 yılına kadar devam edeceğini söyledi.

Dünyadaki gelişmelerin, 2026-2027 yılına kadar şekilleneceğine işaret eden Okyay, "Çok özel bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum çünkü tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için örtüşen krizler yaşadığımız, çok özel bir dönem. Madalyanın bir tarafında kırılganlıklar var, diğer tarafında ise dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, tedarik zincirlerindeki kırılmalar var. Bir şok, diğer bir şoku beraberinde getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Okyay, dünya ekonomisinin çok büyük bir değişime sahne olduğuna dikkati çekerek, "İçinde bulunduğumuz zaman dilimini, geçiş dönemi olarak görüyorum. Bir yandan tedarik zinciri krizi, diğer yandan küresel güç ortaklarının da değişmesi küreselleşmeyi aşağı çekip, yerelleşmeyi ön plana çıkarıyor." dedi.

Yerelleşmenin getirdiği en önemli kavramın, "yerindelik" konusu olduğunu belirten Okyay, şöyle devam etti:

"Müşteriye yakınlık, ham maddeye yakınlık, ucuz finansmana yakınlık ticaret yollarına yakınlık gibi unsurlar var. Buraya baktığımız zaman Türkiye'nin ben de katılıyorum büyük bir avantajı var. Ancak salt avantaja sahip olmak tek başına yeterli değil, o potansiyeli hayata geçirmek için kurumsal altyapıyı da oluşturmak gerekir. Kurumsal altyapı derken, sadece sanayi politikaları, yapısal önlemler değil, bunun içine mutlaka hukuk, güven, öngörülebilir ve hesap verilebilirliği de koymamız lazım. Bu kavramlar olmadığı zaman dünya sistemine entegre olmamız mümkün değil, buraya yatırım çekmemiz mümkün değil. Bu bilinçle bence yatırım iklimini iyileştirir ve kağıt üzerindeki avantajları ancak o zaman pratiğe çevirebiliriz."

- "Gıda krizinin daha da derinleşebileceğine ilişkin bulguları görüyoruz"

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ise dünyada tarım sektörü ve gıdayla ilgili yaşanan gelişmelere değinerek, dünyanın çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini anlattı.

Salgın döneminde bazı sorunların daha öne çıktığını dile getiren Yılmaz, "Dünya Bankası raporunda aslında gıda krizinin daha da derinleşebileceğine ilişkin bulguları görüyoruz. Aslında biraz da uyarılar görüyoruz." dedi.

Dünyanın gıda kriziyle ilgili önlemler almaya çalıştığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dünyada gıdaya erişim krizinin, gıda bulunabilirliği krizine doğru gitme ihtimali çok yüksek. O bakımdan tedbirli olmamız, hazırlıklı olmamız lazım. Türkiye olarak tabii bu konuda aslında biraz daha şanslıyız gibi görüyorum. Bizde de tabii enerji problemi var. Bunun maliyetlerde yarattığı büyük baskı var. Yem, gübre, dışarıdan ithal edilen ham maddeleri, dışarıdan ithal edilen bu girdilerde ciddi bir artışlar var. Ama herkesteki bu problemler, Türkiye'de de var. Türkiye'deki şansımız, daha çok tarımın geniş kitleler tarafından yapıldığı, hala tarımda büyük bir nüfusun yaşadığı bir ülkeyiz. Toprak var, su var. Hayvan varlığımız var. Dolayısıyla bu kısa dönemde hem Türkiye'nin hem dünyanın karşı karşıya olduğu bu sorunlara yardım edebilecek bir altyapımız, bir potansiyelimiz var. Yeni topraklar kazandırmak mümkün değil, onlar uzun vadeli işler veya işte yeni hayvanlar gelsin, onları sağalım, sütümüz artsın... Mümkün değil, bu günden yarına. Kilit nokta; verimlilik. Elimizde bulunan kaynakları, daha verimli kullanmaya başlarsak, çok hızlı sonuçlar alırız ve çok hızlı hem kendimize hem dünyaya yardım etmiş oluruz."

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi Atalay Gümrah, Türkiye'nin konumunun kendilerine ciddi avantaj sağladığını söyledi.

Türk-Alman İş Konseyi'nin başında olduğunu belirten Gümrah, "Son 2-3 aydır heyetler geliyor. Özellikle Alman küçük ve orta ölçekli şirketler, Türkiye'den daha çok alım yapmak istiyor. Bence bunu iyi değerlendirirsek önemli bir şansımız var." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor
YEREL HABERLER Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor
Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor
YEREL HABERLER Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da cami açılışına katıldı:
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da cami ...
Uludağ Ekonomi Zirvesi sürüyor
YEREL HABERLER Uludağ Ekonomi Zirvesi sürüyor
Okullar arası yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Okullar arası yarışmalarda dereceye girenler ...
Kaynarca'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi
YEREL HABERLER Kaynarca'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi
Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: (2)
YEREL HABERLER Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: (2)
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak yeneceğiz
YEREL HABERLER Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak yeneceğiz
Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı
YEREL HABERLER Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı
Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: (1)
YEREL HABERLER Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: (1)
Sakarya Valisi Kaldırım'dan Mevlit Kandili mesajı
YEREL HABERLER Sakarya Valisi Kaldırım'dan Mevlit Kandili mesajı
Sapanca'da Bilim Şenliği başladı
YEREL HABERLER Sapanca'da Bilim Şenliği başladı
HAVASAK filosuna 2 yeni araç tahsis edildi
YEREL HABERLER HAVASAK filosuna 2 yeni araç tahsis edildi
Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan Mevlit Kandili mesajı
YEREL HABERLER Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan Mevlit Kandili ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Erenler'e 60 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Erenler'e 60 milyon ...
Jandarma baskın yaptı, tavan arasından 11 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Jandarma baskın yaptı, tavan arasından 11 kilo esrar ...
Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına "Helaldir, yiyin" diye yazı astı
YEREL HABERLER Yol kenarındaki bahçesinde meyve ağaçlarına ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ...
Sakarya Üniversitesinden kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesinden kısa kısa
Kaynarca'da "Sigarayı Bırakma ve GETAT" polikliniği hizmete başlayacak
YEREL HABERLER Kaynarca'da "Sigarayı Bırakma ve GETAT" polikliniği ...
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Akgün Altuğ yeniden seçildi
YEREL HABERLER Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Akgün ...
Kaynarca Belediyesi, devlet hastanesine diş ünitesi hibe etti
YEREL HABERLER Kaynarca Belediyesi, devlet hastanesine diş ünitesi ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı
YEREL HABERLER Sakarya'da bir apartmanın çatısı yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.