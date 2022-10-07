Kocaali'de öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

"Yağmur az ve su daha fazla kıymetleniyor"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Nazım Üner İlk ve Ortaokulu öğrencileri, belediye tarafından yapım çalışmaları tamamlanan "Sevimli Dostlar Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi"ne ziyarette bulundu.



Veteriner hekim Ayhan Gönültaş AA muhabirine, öğrencilere bakım, beslenme ve hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz kontrollü bir şekilde yavru kedi ve köpekleri besleyerek kendileri için güzel bir anı oluşturdu." dedi.



Öğretmen Nurullah Tok da çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu belirterek, "Buradaki izlenimlerini aileleriyle paylaşacaklar. Birçoğu belki hayvan sahiplenmeye gelecek." ifadesini kullandı.



Öğrenciler de etkinlik düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, hayvanlarla keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.